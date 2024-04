Roma-Lazio, clima già caldo per il derby: scontri tra tifosi all’Olimpico

Scontri questa mattina nei pressi dell’Olimpico tra le tifoserie di Roma e Lazio: il derby capitolino è in programma questo pomeriggio alle 18

Sale la tensione per il derby capitolino di questo pomeriggio alle 18 tra Roma e Lazio, match valevole per la 31° giornata del campionato di Serie A.

Clima già caldo tra le due tifoserie questa mattina, dove si sono verificati alcuni scontri vicino allo stadio ‘Olimpico’ tra un gruppo di circa 200 tifosi biancocelesti e un centinaio di supporter romanisti come si apprende dall’agenzia ‘Ansa’. La polizia è intervenuta per separare le due tifoserie, anche con l’ausilio di un lancio di lacrimogeni. Gli scontri si sono verificati intorno alle 9.30 di questa mattina e un tifoso della Roma è stato arrestato.

Derby Roma-Lazio, primi scontri questa mattina: l’intervento della polizia

Tutto è iniziato in mattinata, quando i circa 200 tifosi laziali (tutti travisati) si sono spostati verso il bar River. Il gruppo dei sostenitori romanisti li ha raggiunti e da quel momento sono iniziati i primi tafferugli.

A quel punto è intervenuto il personale della Questura, presente nel perimetro fuori lo stadio con diverse volanti, per separare le due tifoserie. I poliziotti per disperdere i tifosi della due squadre hanno utilizzato anche dei lacrimogeni, con la polizia peraltro che è stata oggetto di lancio di bombe carta da parte dei due gruppi ti tifosi. Nel corso dell’intervento della polizia sono stati sequestrati tra gli altri caschi, mazze e cacciaviti. Le immagini della scientifica sono già al vaglio per identificare i tifosi che hanno preso parte ai disordini di questa mattina nei pressi dell’Olimpico.