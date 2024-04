Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 6 aprile

Dalla La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, sabato 6 aprile 2024

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, sabato 6 aprile 2024, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport: “La voglia Motta”. Il Bologna lo vuole tenere, piace alla Juve e irrompe lo United. Chiesa al rinnovo: la chiave sarà il Mondiale per Club. Inzaghi, 48 anni: Hermoso in regalo e tocca le 150 gare. Maignan alla Leao: chiede 7 milioni per prolungare. Roma-Lazio, febbre da derby: vale l’Europa ma non solo.

Così apre il Corriere dello Sport: “Juve il piano segreto”. Elkann firma il rilancio: taglio dei costi e investimenti sul mercato da qui al 2027. Roma-Lazio: il giorno dei giorni, non è solo derby. La Salernitana non molla.

L’apertura di Tuttosport: “La Juve attacca anche Zirkzee!”. Non solo Retegui: al lavoro col Bayern per l’asso del Bologna nel mirino del Milan. Esposto contro l’Inter: ‘Ma si poteva iscrivere?’. Juric e ‘l’ultima pazzia’: poi addio. Theo, 100 milioni. Roma-Lazio, derby ad alta tensione.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 6 aprile 2024

Dall’Italia all’estero con le prime pagine dei quotidiani sportivi stranieri di oggi, sabato 6 aprile 2024.

La prima pagina di Sport: “Podemos ganar la Champions”, l’intervista a Gundogan e le ambizioni del Barcellona. “Mad, United”, è invece il titolo del Mirror: Ten Hag alla prova Liverpool, momento sempre più delicato per il tecnico e il Manchester United.