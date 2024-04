Più di tre mesi fa: Barella, c’è un dato ‘allarmante’

Il futuro del classe ’97 sarà ancora all’Inter, a meno di offerte irrinunciabili da top club europei. C’è l’accordo per il rinnovo

La quinta stagione di Barella con la maglia dell’Inter è stata all’altezza delle precedenti. Stando a’WhoScored’, lunedì scorso contro l’Empoli ha creato su azione ben sette occasioni da gol. Questo dato rappresenta un record per la Serie A 2023/2024.

Il neo della stagione di Barella sono, però, proprio i gol. Ne ha segnati appena 2, con l’ultimo che risale addirittura a oltre tre mesi fa. Precisamente al 23 dicembre 2023, 2-0 in casa contro il Lecce. Per dire, l’anno scorso di reti ne ha siglate 9 tra campionato e Champions; 4 nel 2021/2022 e nel 2019/2020, ovvero nella sua prima stagione in nerazzurro; 3 nel 2020/2021.

Se anche nelle prossime otto partite dovesse restare ancora a secco, la 2023/2024 sarebbe la peggior annata di Barella in termini realizzativi da quando gioca nell’Inter.

Barella-Inter, rinnovo in arrivo

A meno di offerte irrinunciabili, ma deve essere davvero un top club europeo per farlo vacillare, il futuro di Barella sarà in nerazzurro. L’agente del classe ’97 e il club di Zhang hanno raggiunto un accordo di massima per il rinnovo del contratto fino a giugno 2029 (o 2028).

Lo stipendio del numero 23, uno dei pilastri della squadra di Simone Inzaghi, salirà fino a circa 6-6,5 milioni a stagione attraverso alcuni bonus individuali e di squadra. Una volta definita la spinosa questione proprietà, Marotta e Ausilio chiuderanno la pratica. Idem per Lautaro e lo stesso Inzaghi, anche loro verranno blindati dall’Inter.