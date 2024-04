Inter, ancora fuori dal gruppo: doppia assenza per Inzaghi | CM.IT

L’Inter prepara ad Appiano Gentile la trasferta contro l’Udinese: Simone Inzaghi rischia di dover rinunciare e due pedine importanti per il posticipo di lunedì

Va verso il forfait Alessandro Bastoni in vista della trasferta di lunedì dell’Inter sul campo dell’Udinese, nel posticipo della 31° giornata del campionato di Serie A.

Il difensore della Nazionale – come raccolto da Calciomercato.it – anche oggi non si è allenato con il resto del gruppo agli ordini di Simone Inzaghi. Bastoni non ha ancora recuperato dall’affaticamento muscolare ai flessori della coscia accusato nei giorni scorsi e la sua presenza per la gara in terra friulana resta in forte dubbio. Domani la decisione definitiva di Inzaghi dopo la rifinitura ad Appiano Gentile prima della partenza per Udine, ma la sensazione è che l’ex Atalanta e Parma non venga rischiato dal tecnico nerazzurro in vista dei prossimi impegni, in primis il derby del 22 aprile contro il Milan che sarà preceduto dalla gara casalinga con il Cagliari.

Inter, Bastoni e de Vrij verso il forfait con l’Udinese

Oltre a Bastoni anche Stefan de Vrij non è rientrato con la squadra nella seduta di questa mattina, rispetto alle previsioni di inizio settimana che davano l’olandese in gruppo tra venerdì e sabato.

Seduta quindi personalizzata anche oggi per l’ex Lazio, che rispetto a Bastoni ha comunque qualche chance in più per tornare nella lista dei convocati per la partita di lunedì sera contro l’Udinese. De Vrij, comunque, al massimo partirebbe dalla panchina nel posticipo contro i bianconeri friulani. Al centro della difesa ci sarà così Acerbi, con Carlos Augusto invece favorito su Bisseck per rimpiazzare Bastoni da braccetto sinistro nel trio difensivo di Inzaghi. A destra solito ballottaggio tra Darmian e Dumfries, con l’italiano che in attesa della rifinitura di domani resta in vantaggio.

In attacco tornerà a disposizione dopo l’infortunio Arnautovic, carta da giocare a gara in corso per Inzaghi che dall’inizio punterà ovviamente sul tandem formato da capitan Lautaro Martinez e Thuram, quest’ultimo a caccia del gol perduto e a secco da quasi due mesi.