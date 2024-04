Immobile frecciata alla Roma: “Non tutti esultano con stile”

Ciro Immobile lancia una frecciata alla Roma dopo il derby vinto dai giallorossi: le parole al vetriolo del capitano della Lazio

Una sconfitta amara che va ad aggiungersi ad un periodo nero. Ciro Immobile ha vissuto sul campo soltanto 45 minuti, poi all’intervallo è stato sostituito da Tudor per un problema fisico.

Il capitano della Lazio si è presentato nel post gara per commentare la vittoria della Roma e, oltre ad aver parlato della prestazione della squadra biancoceleste e del problema avuto in campo, si è voluto soffermare anche sull’esultanza dei giocatori della Roma nel post gara, lanciando anche una frecciata: “Ho visto un po’ di caos cose che non sono da derby: poi è normale che c’è modo e modo di esultare. C’è chi lo fa con stile e chi meno”.

Il riferimento è probabilmente a Gianluca Mancini, autore del gol che ha deciso la partita. Il difensore della Roma nei festeggiamenti post gara si è recato sotto la Curva Sud sventolando una bandiera con i colori della Lazio e la figura di un topo, un gesto che ha suscitato molte polemica. Mancini è stato redarguito anche da Vito Scala.