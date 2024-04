HIGHLIGHTS | Zapata non basta, finale trhiller: Niang regala tre punti all’Empoli

Tris dell’Empoli contro il Torino: Zapata risponde a Cambiaghi e Cancellieri ma in pieno recupero arriva il gol di Niang

Tre gol e tre punti salvezza proprio quando sembravano essere sfumati. L’Empoli vince contro il Torino 3-2 el match di sabato sera della 31a giornata di Serie A e conquista una vittoria preziosa per la corsa salvezza.

I toscani partono meglio in avvio di gara e riescono subito a sbloccare il risultato: Cambiaghi si sblocca con un eurogol da fuori area che fa esplodere il Castellani. La squadra di Juric pare accusare il colpo per qualche minuto, poi inizia ad occupare la metà campo avversaria ed è bravo Caprile in un paio di circostanze ad evitare il pareggio.

All’intervallo si va così sull’1-0 e nella ripresa il copione non cambia: il Torino attacca, l’Empoli si difende con ordine e prova a ripartire. I toscani non possono però nulla al 60′ quando Zapata di testa su angolo trova la zampata vincente.

Serie A, Empoli-Torino 3-2: sintesi, marcatori e highlights

Dopo il pareggio i granata sembrano poter far propria la partita e si gettano in avanti con molti uomini, lasciando però la retroguardia troppo sguarnita.

L’Empoli ne approfitta subito con i nuovi entrati Niang e Cancellieri che orchestrano un contropiede che proprio l’ex Lazio finalizzata al meglio: 2-1 per i padroni di casa. Nel finale il Torino si getta tutto davanti ed è ancora Zapata a trovare la rete del pareggio. Ma non è finita perché i toscani si riversano nella metà campo granata in massa e approfittano di una leggerezza della retroguardia di Juric per andare al gol con Niang. Questa volta non c’è tempo per pareggiare: vince l’Empoli e fa un piccolo grande passo verso la salvezza.

EMPOLI-TORINO 2-2: 6′ Cambiaghi (E), 60′ e 91′ Zapata (T), 94′ Niang (E)

CLASSIFICA SERIE A: Inter 79, Milan 68*, Juventus 59, Bologna 57, Roma* 55, Atalanta** 50, Lazio* 46, Napoli 45, Torino* 44, Fiorentina** 43, Monza 42, Genoa 35, Lecce 29*, Udinese e Empoli* 28, Verona 27, Cagliari 27, Frosinone 25, Sassuolo* 25, Salernitana* 15

*una partita in più

** una partita in meno