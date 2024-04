DIRETTA Serie A, Empoli-Torino 0-0 | Si parte LIVE

Dopo le emozioni del derby Roma-Lazio e di Milan-Lecce, si chiude il sabato della trentunesima giornata del campionato di Serie A con Empoli-Torino

Il lungo sabato della trentunesima giornata del campionato di Serie A si chiude con l’importante sfida tra l’Empoli e il Torino, con i primi impegnati nella lotta per non retrocedere e i secondi in quella per un posto in Europa.

I padroni di casa, guidati in panchina dall’ex Davide Nicola, hanno un disperato bisogno di un risultato positivo visto che sono reduci da ben quattro sconfitte consecutive patite contro Cagliari, Milan, Bologna e, infine, l’Inter capolista di Simone Inzaghi. Venticinque i punti conquistati in trenta giornate, come il Frosinone di Eusebio Di Francesco. Di contro, i granata dell’allenatore Ivan Juric arrivano a questo appuntamento dopo aver battuto in casa il Monza di Raffaele Palladino, seconda vittoria consecutiva, rilanciando i piemontesi in ottica qualificazione alla prossima edizione della Conference League. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Carlo Castellani’ di Empoli.

FORMAZIONI UFFICIALI EMPOLI-TORINO

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Marin, Bastoni, Pezzella; Zurkowski, Cambiaghi; Cerri. All. Nicola

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ricci, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata. All. Juric

CLASSIFICA SERIE A: Inter 79, Milan 68*, Juventus 59, Bologna 57, Roma* 55, Atalanta** 50, Lazio* 46, Napoli 45, Torino 44, Fiorentina** 43, Monza 42, Genoa 35, Lecce 29*, Udinese 28, Verona 27, Cagliari 27, Empoli 25, Frosinone 25, Sassuolo* 25, Salernitana* 15

*una partita in più

** una partita in meno