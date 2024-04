Derby Roma-Lazio, Tudor non fa sconti: le tre scelte pesantissime del mister

La Lazio è sotto all’intervallo nel derby e Tudor rivoluziona la squadra con tre cambi che coinvolgono tre big

La Lazio è sotto nel derby contro la Roma, che torna a segnare in una stracittadina dopo ben quattro partite consecutive di digiugno. Un primo tempo non bellissimo da parte di entrambe le squadre, con i giallorossi che cercano e vogliono con più determinazione il gol mentre la squadra di Tudor fatica a trovare la conclusione pericolosa.

Il gol di Mancini a fine primo tempo è una mazzata per la Lazio, così il tecnico croato decide di stravolgere tutto nell’intervallo addirittura con tre cambi. E sono tre decisioni pesantissime. La prima è l’uscita dal campo del capitano Ciro Immobile, impalpabile e sprecone vista la grande chance a inizio gara. Insieme a lui fuori pure un altro senatore come Alessio Romagnoli, tra i peggiori stasera e protagonista di una stagione opaca e di un rapporto non più idilliaco con la società. Il terzo ad abbandonare il campo è Isaksen, ma la terza decisione pesante non è il cambio dell’ex Midtjylland ma il fatto che in campo sia entrato Pedro, ma soprattutto non Luis Alberto. Che di tre partite con Tudor ne ha cominciata da titolare solo una, quella contro la Juve in Coppa Italia. Scelte forti da parte dell’allenatore croato, che verosimilmente rischiano di avere qualche strascico.