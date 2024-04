Dal bomber all’esubero di Guardiola: Milan-Roma è già iniziata

Milan e Roma si affronteranno nei quarti di finale di Europa League, ma in sede di calciomercato la sfida sembra essere già iniziata

Prima il campionato e poi la coppa. Nelle conferenze stampa di ieri, Daniele De Rossi e Stefano Pioli hanno chiesto ai propri ragazzi di concentrarsi esclusivamente sugli odierni impegni di serie A, lasciando al futuro prossimo le preoccupazioni legate alla sfida tutta italiana di Europa League. Un compito che sicuramente sarà più facile da portare a termine per i giallorossi, visto che dovranno vedersela contro la Lazio nel derby capitolino.

Se per assistere alla prima sfida sul campo bisognerà aspettare l’11 aprile, per quella sull’insidioso terreno del calciomercato l’attesa è invece già finita. Tra indiscrezioni e reali piste di mercato, infatti, sono molti i calciatori che sono stati accostati ad entrambe le squadre e che in estate potrebbero far entrare in rotta di collisione i due club.

Dalla Roma al Milan: doppia sfida con lo zampino di Guardiola

In vista della prossima stagione, milanesi e capitolini dovranno rinforzarsi sugli esterni difensivi e in attacco. Il futuro di Olivier Giroud e quello di Romelu Lukaku difficilmente sarà ancora a Milano e Roma. Nonostante l’assenza di un direttore sportivo ufficiale, numerosi intermediari stanno segnalando diversi profili agli uomini di fiducia dei Friedkin.

Secondo ‘asromalive.it‘, insieme al Milan e a squadre tedesche e inglesi, dalle parti di Trigoria sono stati informati sulla voglia di cambiare aria di Vangelis Pavlidis, già autore di 28 gol in stagione. In scadenza il 30 giugno 2025, l’attaccante greco può lasciare l’AZ per circa 15 milioni di euro. Per quanto riguarda le fascia sinistra, alle prossime avversarie in Europa League sarebbe stato segnalato il profilo di Sergio Gomez.

Esubero del Manchester City e in scadenza anche lui a giugno 2025, il mancino spagnolo fu seguito dal Milan già a gennaio, ma alla fine Pep Guardiola decise di tenerlo con sé. Due nomi in più, dunque, nella lista dei potenziali obiettivi delle due squadre che, ad oggi, non hanno ancora dato segnali concreti su questi due profili.