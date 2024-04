Ronaldo può cambiare il prossimo mercato della Juve: cosa succede

Cristiano Ronaldo può cambiare il prossimo mercato della Juve. Sentenza in arrivo e cosa succede: ecco tutti i dettagli

Non è ancora conclusa la battaglia legale tra la Juventus e CR7 per la cosiddetta “carta Ronaldo” relativa alla manovra stipendi che ha coinvolto negli ultimi anni il club bianconero.

La vicenda riguardante i 19,5 milioni di stipendio arretrato non versati dalla Juve all’attaccante portoghese si chiuderà nelle prossime settimane. Secondo riportato da ‘Tuttosport’, infatti, è fissata per il prossimo 22 aprile la scadenza ultima per la sentenza del Collegio arbitrale.

La decisione potrebbe arrivare in anticipo, già nei prossimi giorni, mettendo fine ad una causa che dura ormai da due anni. In ballo ci sono circa 20 milioni di euro, una cifra che potrebbe cambiare anche le strategie di mercato di Giuntoli e del suo staff in vista dell’estate.

Juventus, attesa la sentenza sulla “carta Ronaldo”: in ballo 19 milioni di euro

Dopo il ritorno al Manchester United nell’agosto 2021, CR7 ha richiesto i 19,5 milioni che non gli erano stati pagati a causa delle difficoltà economiche dovute dal Covid, ma che la società si sarebbe impegnata a onerargli in un secondo momento.

Una scrittura privata finita anche nel polverone dell’inchiesta Prisma, ma il documento non risultò mai essere firmato dal portoghese attualmente in forza all’Al-Nassr. Il verdetto, in caso di esito negativo per la Juventus, rappresenterebbe un ulteriore problema per la dirigenza bianconera anche in chiave calciomercato.