“Ricaduta dal punto di vista sportivo”: caso Osimhen, l’annuncio scuote il Napoli

Tiene banco il caso Osimhen dopo l’audizione di De Laurentiis dai pm romani: ecco cosa potrebbe succedere al Napoli

Il caso Osimhen tiene banco dopo l’audizione del presidente Aurelio De Laurentiis dai pm romani che lavorano all’indagine sull’acquisto del bomber nigeriano dal Lille. Si indaga per falso in bilancio con le plusvalenze realizzate con l’inserimento della trattativa di tre giovani (Liguori, Manzi e Palmieri) e Karnezis per un valore di circa venti milioni di euro.

Il patron azzurro si è voluto presentare dagli inquirenti per esporre la sua versione dei fatti e in casa Napoli si professa tranquillità anche dal punto di vista sportivo, visto che il club è stato già assolto a livello federale per lo stesso caso.

Ne parla a ‘Kiss Kiss Napoli’, uno dei legali della società partenopea Enrico Lubrano che non ha escluso, seppur parlando di ipotesi remota, conseguenze dal punto di vista sportivo.

Napoli, caso Osimhen: il legale azzurro spiega i rischi

Nel corso del suo intervento, Lubrano non nasconde il rischio di una ricaduta dell’indagine a livello sportivo.

“Nel caso in cui ci fosse un rinvio a giudizio, il rischio è di una ricaduta dal punto di vista sportivo. Si tratta però di un rischio risicato: il Napoli è stato assolto totalmente e la decisione è passata in giudicato visto che nessuno si è opposto”. Ecco perché “in mancanza di nuovi elementi non può riaprirsi il procedimento, ma in campo legale nulla può essere dato per scontato”.

Ecco allora l’ipotesi di revocazione “possibile però – spiega l’avvocato – soltanto in caso limitati, come accaduto alla Juventus“. In quel caso la procura di Torino ha inviato alla procura federale nuove prove e nuovi elementi “che riguardavano una serie di condotte che aveva alterato dal punto di vista finanziario l’andamento dei propri bilanci”. In quel caso “venivano riferiti fatti nuovi, mentre nel caso del Napoli non c’è né pluralità di condotte né nuovi elementi da analizzare”.

Ecco allora che per Lubrano “non ci potrebbero essere sviluppi diversi anche perché pure dal punto di vista penale il processo sembra poter andare per il verso giusto”.