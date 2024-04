Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 5 aprile

Dalla La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, venerdì 5 aprile 2024

La prima pagina della Gazzetta dello Sport: “Vi ricompro”. Via libera Zhang: Lautaro e Barella rinnovano. Gilardino vede viola. Svolta a Firenze: Italiano verso il Napoli. Juve senza riserve: da Kean a Milik, perché Allegri non ha ricambi. La grande paura: ciclismo shock.

Così apre il Corriere dello Sport: “Il derby finale”. Per Dybala, Lukaku, Ciro, Felipe e Luis Alberto può essere l’ultimo. Osi, si muove il PSG: lo sceicco in prima fila. Juve, lo stadio è con Allegri. Inter, Barella fa il maratoneta. Largo ai giovani: il Frosinone è leader in Europa.

L’apertura di Tuttosport: “Juve-Retegui, contatto!”. Colloqui in corso per il bomber del Genoa e della Nazionale che potrebbe affiancare Vlahovic. Buongiorno, il Toro tifa Premier. Gila e il futuro al Genoa: “Bisogna capire…”. Intervista a Bijol: “Dagli sci come Sinner all’Udinese, Inter occhio”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 5 aprile 2024

La prima pagina di Sport: “Apuesta total per Xavi”, Laporta prova a convincere il tecnico a restare al Barcellona. “Pressure pile up on Ten Hag”, scrive il Daily Telegraph: Manchester United ko anche nel big match con il Chelsea, panchina sempre più a rischio.