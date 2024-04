Primo colpo per la Juve: hanno già chiuso l’affare

L’operazione della Juventus con un altro club di Serie A viene data per fatta. Ecco tutti i dettagli

Il piano di Giuntoli, lo stesso di John Elkann stando alle informazioni di Calciomercato.it, prevede il siluramento di Allegri a fine stagione. Per far posto a Thiago Motta. L’italo-brasiliano potrebbe approdare in bianconero con almeno uno dei suoi fedelissimi al Bologna.

Al Football director della Juventus piacciono molto Lewis Ferguson e Riccardo Calafiori. Specialmente il secondo, cresciuto nella Roma ma esploso – dopo l’esperienza in Svizzera comunque formativa – proprio in rossoblù sotto la guida di Motta. Nato come laterale sinistro, oggi il classe 2002 è uno dei migliori centrali della nostra Serie A. Fisicità, qualità in uscita e voglia di emergere, Calafiori ha tutto per essere tra i protagonisti del nuovo ciclo bianconero.

#ThiagoMotta descrive #Calafiori “come un difensore sopra la media”. Non a caso, la #Juve punta alla doppietta: il tecnico dei felsinei più l’ex Roma, per ripartire in grande stile dopo #Allegri — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) April 1, 2024

La Juve punta alla ‘doppietta’, Thiago Motta più Calafiori. L’operazione col Bologna per il ventunenne romano sembra già ben avviata, tanto che i bookmakers danno il tutto già praticamente chiuso. Calafiori a Torino entro il 1° settembre 2024 non è nemmeno più quotato, a differenza per esempio di Koopmeiners (2,50) e Boniface (20,00). Provocando i tifosi di juventini e quelli del Napoli, ‘Sisal’ quota addirittura Kvaratskhelia e Osimhen, entrambi a 33,00.