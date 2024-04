Nuova panchina in Serie A per Allegri: l’indizio a sorpresa

Novità inattese sul futuro di Massimiliano Allegri, che potrebbe dire addio alla Juventus e accasarsi dai rivali in Serie A

Massimiliano Allegri e la Juventus provano a chiudere al meglio il loro percorso insieme, dopo le difficoltà dell’ultimo periodo. L’ambiente bianconero torna a respirare con la vittoria in Coppa Italia con la Lazio, attendendo altre risposte dal match di campionato con la Fiorentina. Ma l’avventura del livornese a Torino appare ormai alla conclusione.

Un ciclo che non ha dato, decisamente, le soddisfazioni sperate. Non soltanto per responsabilità del tecnico, sta di fatto che la Juventus del futuro sembra avere bisogno di qualcosa di diverso per aprire una nuova storia di successi. Quanto ad Allegri, dopo la verosimile fine del suo percorso in bianconero, potrebbe già trovare una nuova panchina in Serie A. Con un passaggio sorprendente ai rivali di sempre.

Allegri al Napoli: “Lo porta Manna”, svolta per De Laurentiis

Già in passato, c’erano stati contatti tra Allegri e De Laurentiis, presidente del Napoli. Azzurri che sono reduci da una annata davvero complicata e che hanno bisogno di ripartire da un allenatore di sicuro affidamento.

Napoli vicinissimo a Manna come direttore sportivo e proprio il dirigente attualmente ancora alla Juventus potrebbe ‘portare’ in azzurro Allegri. Ne è convinto l’agente Fifa Gaetano Fedele, che a ‘Marte Sport Live’ ha preannunciato una mossa importante da parte dei partenopei in panchina: “Non credo all’accoppiata Manna-Italiano, sono entrambi troppo giovani. Penso che ci voglia un allenatore più esperto, uno che Manna deve conoscere. E questo mi porta a pensare solo a Conte o ad Allegri. Ci vuole un nome forte per calmare la piazza, un po’ come avvenne con Benitez, da dove è nato il Napoli di oggi”.