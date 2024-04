Milan, si ferma un altro difensore: tegola per Pioli

Brutta notizia in casa Milan alla vigilia del match contro il Lecce: Pioli perde un altro difensore

Tegola per il Milan in vista della partita contro il Lecce. Stefano Pioli perde Malick Thiaw.

Come appreso da Calciomercato.it, il difensore tedesco si è fermato per una fascite plantare e non sarà a disposizione per il match di San Siro contro i salentini. Da verificare le sue condizioni in vista della sfida contro la Roma, dove mancherà anche Fikayo Tomori per squalifica. Recupera invece Simon Kjaer, che con tutta probabilità sarà quindi il centrale titolare al fianco di Matteo Gabbia nella gara d’andata dei quarti di Europa League.

Pioli, nel corso della conferenza stampa pre-Lecce, si è comunque detto molto fiducioso sulla possibilità che il difensore tedesco possa rientrare nell’elenco dei convocati per il derby europeo contro i capitolini: “Thiaw ha questa infiammazione che gli crea problemi, a livello precauzionale non ci sarà domani, ma c’è la grande speranza di riaverlo contro la Roma”.