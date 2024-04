L’Inter ‘premia’ Bisseck: i dettagli della clausola nel contratto | CM.IT

Pagato solo 7 milioni, il difensore tedesco ha risposto sempre in maniera positiva quando chiamato in causa da Inzaghi. L’accordo attuale coi nerazzurri scade a giugno 2028

L’Inter è pienamente soddisfatta di Bisseck, costato poco più di 7 milioni l’estate scorsa. Pochissimo visti i prezzi del mercato moderno e il grande potenziale del difensore tedesco, che dopo i primi mesi di adattamento ha fornito un contributo importante alla causa ogni qualvolta è stato chiamato in causa. Specie nel periodo dell’infortunio di Pavard. Proprio per questo motivo, come appreso da Calciomercato.it, il club gli prolungherà il contratto (ora scade nel 2028) alzandogli lo stipendio attuale che è di circa 750/800 mila euro netti.

Il rinnovo con adeguamento arriverà senza aspettare che scatti l’opzione presente nell’accordo siglato l’estate scorsa e condizionata a un determinato numero di presenze. Come appreso da CM.IT, da contratto l’ex Aarhus avrebbe diritto a un adeguamento di stipendio a 1,2 milioni di euro netti – con decorrenza dalla stagione sportiva successiva – qualora dovesse giocare (con minutaggio minimo di 30′) almeno 60 partite ufficiali con l’Inter tra questa stagione e la 2026/2027. Finora ne ha disputate 18, per un totale di 892′, anche se non tutte hanno un minutaggio di mezz’ora. La prossima potrebbe essere lunedì a Udine, considerato il problema fisico di Bastoni. Il futuro di Bisseck sarà nerazzurro, a meno di qualche grande proposta dall’estero. L’Inter ha fatto un grande affare, potenzialmente una grande plusvalenza.