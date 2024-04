L’ex Inter rescinde e torna in Argentina: addio UFFICIALE

L’ex Inter ha deciso: addio all’Italia, rescissione del contratto e immediato ritorno in patria

È finita in anticipo la nuova avventura in Italia del giocatore ex Inter: ha rescisso il contratto e ora potrà tornare in patria.

Dopo quattro anni lontano dall’Italia, Ezequiel Schelotto aveva fatto ritorno nel Belpaese. L’esterno destro italo-argentino, portato dal Cesena in Italia dove ha poi vestito le maglie di Atalanta, Inter, Sassuolo, Parma, Catania e Chievo Verona, lo scorso 18 luglio era tornato nel suo paese d’origine, accettando la proposta del Barletta, club pugliese che milita nel campionato di Serie D e che dopo ventinove giornate occupa il quindicesimo posto in classifica del girone H, ben lontano dalle prime posizioni.

E così, quando mancavano poco più di due mesi alla scadenza del contratto, fissata per il prossimo 30 giugno, Schelotto e il Barletta hanno raggiunto un accordo per la risoluzione anticipata del contratto. Come reso noto dal club pugliese, il calciatore argentino “ha espressamente voluto rinunciare a tutti gli emolumenti a maturarsi sino alla naturale scadenza contrattuale”.

Il giocatore, fa sapere il Barletta, “ha chiarito di dover tornare in Argentina per motivi personali” augurando al Barletta “di raggiungere la salvezza ed ha colto l’occasione di ringraziare la città per la grande accoglienza ed ospitalità ricevuta. La società ringrazia Ezequiel per l’impegno e la professionalità dimostrata augurandogli il meglio”.

Un addio, quello di Ezequiel Schelotto, legato dunque a motivi di natura personale che hanno spinto il giocatore classe ’89 a tornare in patria dopo la scelta di tornare a giocare in Italia la scorsa estate dopo le esperienze in Argentina con Racing, Aldosivi e Moron.

Quello di Schelotto, che col Barletta ha realizzato tre gol e un assist in diciassette gettoni di presenza, non è l’unico addio: il club, infatti, ha reso noto di “aver risolto consensualmente il contratto con il calciatore Fabrizio Bramati” La società “ringrazia Fabrizio per l’apporto fornito nella sua esperienza in maglia biancorossa augurandogli le migliori fortune professionali”.