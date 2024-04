Juve, l’ex Inter come vice Vlahovic: decisione presa

Juventus a caccia del vice-Vlahovic, la decisione è stata già presa: tutto sull’ex attaccante dell’Inter

Autore di un gol nella semifinale d’andata in Coppa Italia, Dusan Vlahovic ha dimostrato di essere un elemento preziosissimo per l’attacco della Juventus. Nel corso di questa stagione il serbo ha convissuto con alcune difficoltà, ma è riuscito a superare abbondantemente la doppia cifra con 16 reti siglate tra campionato e Coppa Italia (una ogni 120 minuti).

Numeri che certificano l’importanza di Vlahovic nella rosa bianconera in un attacco che vede invece gli altri fare grande fatica. In particolare Milik e Kean. Il polacco ha segnato fino ad ora sei reti in stagione, ma tre risalgono alla tripletta rifilata alla Salernitana in Coppa Italia, mentre Kean è addirittura fermo a zero. Segnali che fanno capire come in casa Juve sia necessario un nuovo innesto in attacco. Un bomber di scorta che possa garantire reti importanti in assenza di Vlahovic.

Juve, sogno Icardi come vice-Vlahovic

Ecco che nel sondaggio proposto sulla nostra pagina X di Calciomercato.it abbiamo proprio chiesto su chi dovrebbe puntare la Juventus come possibile erede di Dusan Vlahovic nella prossima stagione.

La risposta è stata chiara: il club dovrebbe puntare su un ex Inter che ben conosce la Serie A, Mauro Icardi. L’argentino, attualmente al Galatasaray, che ha nella Juve proprio la sua vittima preferita in Italia, è stato votato dal 41,8% dei votanti. Icardi è un nome non nuovo in casa bianconera e a più riprese si è parlato di lui come possibile ritorno in Serie A con un importante interesse da parte della Juve, ma soprattutto del Milan. E i tifosi bianconeri lo ritengono il profilo ideale come vice-Vlahovic, per esperienza e abilità nel fare gol.

📊 MOMENTO SONDAGGIO 🔥 #Juventus a caccia di un vice #Vlahovic con #Milik e #Kean sempre più in bilico: chi servirebbe ai bianconeri per completare il reparto❓ — calciomercato.it (@calciomercatoit) April 5, 2024

A breve distanza c’è Mateo Retegui. L’italo-argentino sarebbe certamente un giocatore più costoso rispetto ad Icardi ma ringiovanirebbe il reparto offensivo e garantirebbe alla Juve di puntare su quello che ha grandi chances di essere il centravanti titolare dell’Italia ai prossimi Europei. Retegui è stato votato dal 36,4% dei votanti. Molto più indietro invece ci sono altre scelte, come la riconferma di Milik (12,7% dei voti) e Marko Arnautovic, che all’Inter non ha fatto benissimo e che nella prossima stagione potrebbe trovare ancor meno spazio visto il possibile arrivo di Taremi. L’austriaco è stato il meno votato, con il 9,1% delle preferenze.