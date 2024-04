Juve e Milan, panchine bollenti: “Ciclo Pioli è finito. La Coppa Italia non salva Allegri”

Dal Milan alla Juventus, rumors sulle panchine della prossima stagione. Doppio annuncio sul futuro di Pioli e di Allegri

E’ un finale di stagione molto caldo quello che attende il Milan e la Juventus. I due club storici si stanno giocando il secondo posto alle spalle dell’Inter che viaggia verso il suo ventesimo scudetto, quello della seconda stella.

Entrambe, inoltre, si stanno giocando un trofeo. Da un lato il Milan giovedì sarà impegnato nel derby italiano dell’andata dei quarti di finale di Europa League contro la Roma. Una coppa che manca dalla bacheca dei rossoneri e che potrebbe spostare il giudizio della dirigenza meneghina, con Cardinale e Furlani in testa, sul futuro di Stefano Pioli. Sul tema è intervenuto anche l’ex ct della Nazionale Luigi Di Biagio, che ai microfoni di ‘TvPlay’ ha dichiarato: “Dopo quasi cinque anni, si potrebbe essere chiuso un ciclo, anche se per quello che sta facendo non lo manderei mai via. Pioli sta facendo un grande lavoro. Di contro, non avrebbe senso non confermare De Rossi, sebbene io sia curioso di vedere come reagirà negli inevitabili momenti di difficoltà che prima o poi arriveranno”.

Calciomercato, Di Biagio ‘avvisa’ Allegri: “Non si capisce cosa voglia fare la Juventus”

Dall’altro lato la Juventus si è aggiudicata la semifinale di andata di Coppa Italia. Un 2-0 casalingo contro la Lazio che proietta i bianconeri con un piede nella finalissima di Roma.

Vincere è l’unica cosa che conta, recita il motto della Juve, ma potrebbe non bastare a Massimiliano Allegri a tenersi la panchina: “Un’eventuale vittoria in Coppa Italia non salverebbe la stagione bianconera, poi bisogna capire se inciderebbe sulla conferma di Max – prosegue Di Biagio a ‘TvPlay’ – Di certo non sarebbe un successo di vitale importanza: non si capisce ancora cosa voglia fare la società con Allegri, se tenerlo o mandarlo via. Si parla tanto di Thiago Motta al suo posto, ma io vedrei bene anche il ritorno di Conte“.