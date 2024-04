Furia contro l’arbitro e niente intervista: post partita infuocato

Le dichiarazioni nel post gara. Nel mirino finisce l’arbitraggio per il gol del pareggio, ma anche per il rigore. Il mister è una furia

Il secondo gol della Salernitana non è andato giù al Sassuolo e soprattutto a Ballardini. Il tecnico dei neroverdi, rivedendo le immagini, come raccontano a DAZN, si è visibilmente arrabbiato.

A parlare nel post gara è stato così Carnevali, che ha attaccato la direzione arbitrale: “Non ho visto Ballardini, ma ha tutti i motivi per essere arrabbiato – esordisce il dirigente del Sassuolo -. Non meritavamo un arbitraggio di questo genere. Non ci siamo mai lamentati di nulla e siamo stati una società modello da questo punto di vista. Questa partita è stata condizionata da questo fallo clamoroso (afferma Carnevali vedendo le immagini del contatto tra Pirola e Defrel, ndr.). Ballardini si è arrabbiato molto e pure giustamente, più lo riguardo e penso che sia fuori dal normale. Avrei dubbi anche sul calcio di rigore concesso alla Salernitana. Queste decisioni ci possono costare caro, l’arbitro dovrebbe essere più sereno.

Salernitana-Sassuolo, Carnevali: “Danneggiati in più partite”

Carnevali fatica a parlare della partita e così ai microfoni di Dazn, afferma anche che non è la prima volta che il Sassuolo viene penalizzato dagli arbitri.

I neroverdi, vincendo stasera, sarebbe uscito dalla zona retrocessione, ma ora tutto si complica: “La squadra ha fatto bene ed eravamo in vantaggio di due gol – prosegue Carnevali -, ma la partita è stata condizionata dall’arbitraggio. Nervosismo? C’è ma dobbiamo essere consapevoli dei nostri mezzi. E’ difficile e ci dispiace lamentarci, perché non lo abbiamo mai fatto. Ma non è solo questa partita in cui siamo stati danneggiati. Certe cose non ci stanno bene”.