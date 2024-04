DIRETTA Serie A, Salernitana-Sassuolo: segui la cronaca LIVE

La trentunesima giornata si apre con lo scontro salvezza Salernitana-Sassuolo, match che calciomercato.it seguirà in tempo reale

Il 31º turno di serie A mette subito in palio punti molto pesanti. Ad aprire le danze in una giornata che si preannuncia pirotecnica sarà lo scontro diretto per la salvezza tra Salernitana e Sassuolo. Ultima contro penultima in classifica, con i padroni di casa che sembrano ormai destinati alla retrocessione, ma che proveranno a non lasciare nulla di intentato in questo match che rappresenta un’ultima spiaggia.

Con appena 14 punti conquistati in 30 giornate, la squadra allenata da Stefano Colantuono può aggrapparsi solo alla matematica e spera in una prova d’orgoglio contro una compagine che si trova a vivere quasi le stesse difficoltà. La cura Davide Ballardini, tuttavia, oltre a portare in dote quattro punti in tre partite, ha regalato un po’ di solidità all’11 neroverde, che ha subito solamente due goal con l’ex Genoa in panchina. Calciomercato.it seguirà in tempo reale la partita dell’Arechi, che è stata affidata all’arbitro Simone Sozza.

Probabili formazioni Salernitana-Sassuolo

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil, Boateng, Manolas, Pirola, Pierozzi, Maggiore, Coulibaly, Bradaric, Candreva, Tchaouna, Simy. All. Colantuono

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli, Toljan, Erlic, Ferrari, Doig, Racic, Matheus Henrique, Defrel, Thorstvedt, Laurienté, Pinamonti. All. Ballardini

CLASSIFICA SERIE A: Inter 79, Milan 65, Juventus 59, Bologna 57, Roma 52, Atalanta 50, Lazio 46, Napoli 45, Torino 44, Fiorentina 43, Monza 42, Genoa 35, Lecce 29, Udinese 28, Verona 27, Cagliari 27, Empoli 25, Frosinone 25, Sassuolo 24, Salernitana 14