Cambiano le regole, pesante multa e penalizzazione: cosa sta succedendo

Pesante multa o penalizzazione: cambiano le regole del Fair Play Finanziario, ecco cosa sta succedendo

Un’autentica rivoluzione che andrebbe a stravolgere completamente lo scenario attualmente in vigore. Si preannunciano settimane di fuoco per quel che riguarda il Fair Play Finanziario e la possibilità per le società di essere penalizzate in caso di infrazioni delle normative.

È quanto accaduto quest’anno ad Everton e Nottingham Forest in Premier League, il campionato che sta attuando un rigido controllo delle spese attraverso le Profit and Sustainability Rules: si tratta della norma che impedisce di superare un determinato passivo nell’arco di un triennio. L’applicazione di questa normativa ha provocato un vero e proprio terremoto nel campionato inglese.

Non soltanto le penalizzazioni, ma anche un mercato bloccato per tutte le 20 società, alle prese con il timore di infrangere le regole e quindi subire pesanti sanzioni. Una situazione che però non piace a gran parte dei club di Premier League che, stando a quanto riferisce il ‘Daily Mail’ sta lavorando ad un importante cambiamento.

Premier League, cambiano le sanzioni per il Fair Play Finanziario

Stando a quanto riportato dal tabloid inglese, la Premier League teme di perdere il primato di miglior campionato al mondo per questo limite alle spese ed allora sta valutando una novità a livello di sanzioni.

Una multa, una sorta di luxury tax, per quei club che superano il limite di spesa al posto delle penalizzazioni. Questi soldi sarebbero poi ridistribuiti alle altre società di Premier League e una parte potrebbe anche essere utilizzata per aiutare le società della English Football League in difficoltà finanziarie.

Una normativa del genere è già presente nella Major League Baseball e nella National Basketball Association e potrebbe essere approvata nelle prossime settimane. Non tutti i club sono d’accordo nell’eliminare però completamente le penalizzazioni e c’è chi spinge per far sì che le multe siano soltanto una sorta di zona cuscinetto che vada ad ammorbidire eventuali sanzioni sportive.