Blitz Inter, Marotta lo porta via al Barcellona a costo zero

Inter, Marotta pronto ad affondare il colpo e a scippare il Barcellona per acquistare il giocatore a parametro zero

Con lo scudetto ormai ad un passo, l’Inter inizia già a guardare con estrema attenzione al mercato a caccia dei colpi giusti da portare a Milano per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione.

In particolare il club è molto vigile su quella che è la situazione dei giocatori a costo zero. Taremi e Zielinski sono prossimi a vestire la maglia nerazzurra, ma potrebbero non essere gli unici parametri zero ad approdare a Milano. C’è infatti un altro nome molto caldo, stavolta per quanto riguarda la difesa, che potrebbe finire alla corte di Simone Inzaghi. Beppe Marotta e tutta la dirigenza nerazzurra ci stanno lavorando con estrema attenzione, anche se c’è da fare i conti con una nutrita concorrenza.

Inter in pole per Hermoso, Marotta sorpassa il Barcellona

Vi abbiamo raccontato come Mario Hermoso sia infatti un nome gradito, in Italia, non solo all’Inter, ma anche a Juventus, Napoli e Roma. Il difensore spagnolo è lontanissimo dal rinnovare il suo contratto con l’Atletico Madrid e un addio a fine stagione a costo zero appare ipotesi sempre più probabile.

Oltre alle compagini italiane, ci sono altre squadre interessate al mancino classe 1995, su tutte il Barcellona. Dalla Spagna però riferiscono come il club catalano sia stato sorpassato proprio dai nerazzurri. Ne parla ‘El Nacional’, che afferma come la pista Hermoso per il Barcellona si sia parecchio complicata. I blaugrana avevano individuato nell’ex giocatore dell’Espanyol il giusto profilo per la difesa. Marcos Alonso lascerà il club in estate e non si esclude una cessione eccellente vista la complicata situazione finanziaria in cui naviga la società iberica. Serio candidato in questo senso può essere l’uruguayano Ronald Araujo, che piace tantissimo al Bayern Monaco oltre che in Premier League e il cui addio potrebbe fruttare oltre 80 milioni di euro. Ecco quindi che il Barcellona, nella rosa dei papabili sostituiti, aveva pensato proprio ad Hermoso.

Dalla Catalogna però sottolineano come l’Inter sia in vantaggio rispetto ai campioni di Spagna in carica. L’offerta economica fatta dall’Inter sarebbe infatti superiore rispetto a quella del Barcellona e anche rispetto a quella dell’Aston Villa, altro club interessato al difensore spagnolo. Hermoso sarebbe attratto dal progetto nerazzurro e in più l’idea di giocare nel Barcellona non lo entusiasma visto il suo passato all’Espanyol e le sue esperienze prima nelle giovanili del Real Madrid e ora all’Atletico. I nerazzurri sarebbero dunque favoriti e dopo Taremi e Zielinski potrebbero chiudere per un altro innesto a costo zero.