Agguato, scontri e fiamme a fine partita: 51 arresti

Tre poliziotti intervenuti in assetto antisommossa sarebbero rimasti feriti negli scontri del post-partita di Coppa

Assurdo quanto avvenuto mercoledì sera al termine della semifinale di Coppa. La gara, vinta per 0-1 dagli ospiti, ha vissuto sul finale attimi di grande tensione dovuta ad un vero e proprio agguato da parte della tifoseria di casa nei confronti degli avversari in campo e dei circa mille sostenitori presenti allo stadio.

Come riportato dai media croati nelle ultime ore, la sfida tra Hajduk Spalato e Dinamo Zagabria sarebbe potuta finire in tragedia. Disordini che sono iniziati al triplice fischio del match con i tifosi di casa che hanno prima distrutto le barriere protettive dell’impianto, e successivamente invaso il terreno di gioco costringendo i calciatori della Dinamo a rientrare in fretta e furia presso gli spogliatoi per evitare conseguenze peggiori. Una caccia all’uomo proseguita poi con l’agguato allo spicchio occupato dalla tifoseria ospite, ostacolato immediatamente dall’intervento della polizia.

Le forze dell’ordine hanno così impedito il contatto diretto tra i due opposti schieramenti, nonostante il lancio di fumogeni e seggiolini strappati all’impianto contro gli stessi poliziotti. La situazione è però degenerata una volta che le due tifoserie hanno abbandonato lo stadio. La scorsa notte, infatti, gli scontri sono proseguiti anche in città: un clima surreale con cassonetti in fiamme, un veicolo della polizia completamente distrutto e l’intervento aereo di un elicottero a far rientrare l’emergenza.

Scontri al termine di Hajduk Spalato-Dinamo Zagabria: 51 tifosi arrestati

Al termine dei disordini proseguiti in città, tre poliziotti sarebbero rimasti feriti. Per quanto riguarda gli ultras, si sono registrati ben 51 arresti.

Quanto avvenuto passerà inevitabilmente sotto il giudizio della Federcalcio Croata. Nel frattempo la commissione di Coppa ha già decretato la squalifica dello stadio dell’Hajduk Spalato a data da destinarsi. Il match, vinto di misura dalla Dinamo Zagabria per 0-1, ha decretato la formazione ospite come seconda finalista della competizione grazie al gol decisivo di Kulenovic. Il prossimo maggio, dunque, la Dinamo si giocherà su andata e ritorno la Coppa di Croazia contro il Rijeka, reduce dalla semifinale vinta in gara secca contro la Lokomotiva Zagabria.