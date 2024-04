Mondo del calcio in lutto: ucciso a soli 24 anni

Dramma nel mondo del calcio: nel corso di un tentativo di rapina, un calciatore di appena 24 anni è stato ucciso. Indagini in corso

La vita spezzata, così come il sogno di continuare a rincorrere un pallone e fare della passione il proprio lavoro. Tragedia nel mondo del calcio con il 24enne difensore sudafricano Luke Fleurs è stato ucciso mercoledì 3 aprile nel corso di una rapina.

Aveva da poco compiuto 24 anni Fleuer, attualmente tesserato con il Kaizer Chiefs, club di Soweto, ottavo nella Premier Soccer League, la Serie A sudafricana. Il destino con lui è stato crudele: due malviventi nel tentativo di sottrargli l’automobile lo hanno ammazzato sparandogli alcuni colpi di arma da fuoco.

A raccontare quel che è accaduto, in base alle indagini fin qui effettuate, è il tenente colonnello Mavela Masondo, portavoce della polizia di Gauteng. Stando a quanto appurato dalle forze dell’ordine, il difensore è arrivato mercoledì sera in una stazione di servizio e, nell’attesa che un benzinaio lo servisse, è stato assaltato da due uomini armati.

Sudafrica, tragedia nel calcio: ucciso Luke Fleurs

I malviventi hanno puntato un’arma contro Fleur e lo hanno trascinato fuori dalla vettura, quindi gli hanno sparato diversi colpi, colpendolo nella parte superiore del corpo. Nonostante il calciatore sia stato trasportato immediatamente all’ospedale più vicino, per lui non c’è stato nulla da fare: il 24enne è morto nel nosocomio.

Al momento non si hanno notizie sui malviventi che si sono allontanati portandosi via la macchina del calciatore. Le indagini sono il corso mentre resta lo choc di una comunità che ha perso in maniera atroce una giovane vita.