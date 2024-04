Juventus, clausola snobbata: subito via in Premier League

Snobbata la clausola rescissoria, calciatore della Juventus può lasciare già Torino e inseguire il sogno Premier League

Altra stagione da montagne russe per la Juventus, che è ancora in ballo per la conquista della Coppa Italia, ma sta vedendo sfumare la possibilità di conquistare il secondo posto. E il secondo posto in campionato vale anche la qualificazione alla Supercoppa italiana (che in ogni caso può arrivare tramite la coppa).

I bianconeri, senza competizioni europee, hanno faticato ugualmente, soprattutto nell’ultimo periodo. Allegri è sulla graticola da settimane e una buona fetta di tifosi vorrebbe persino già il suo esonero. Quest’estate è possibile che ci sarà una mini rivoluzione, in entrata e in uscita. Innanzitutto, per quanto riguarda il piano dirigenziale e per quello tecnico, con l’allenatore toscano che potrebbe dire addio alla Juve per la seconda volta; in secondo luogo, diversi calciatori potrebbero essere pedine di scambio o ceduti per far cassa.

Uno di questi potrebbe essere Gleison Bremer, arrivato dal Torino nel 2022 per oltre 40 milioni di euro. E ora la Juventus può sperare di registrare una mega plusvalenza a bilancio. E senza prender in considerazione la clausola rescissoria.

Bremer, addio Juve e senza clausola: “Non è incedibile”

Il difensore brasiliano ha una clausola d’uscita che si attiverà nel 2025 e che si aggira tra i 65 e i 70 milioni di euro. Tuttavia, la Juventus potrebbe anche sacrificare il cartellino del calciatore già da quest’estate e cederlo, nonostante la clausola non si possa attivare.

Infatti, secondo quanto dichiarato dal giornalista della Gazzetta dello Sport Giovanni Albanese su TvPlay, il club bianconero non dichiarerà alcun calciatore incedibile: “La Juve ha sempre detto che davanti a cifre congrue, nessuno è incedibile – poi nello specifico ha aggiunto – La sensazione è che per Bremer possa arrivare un’offerta importante dalla Premier League“.

In effetti, il ragazzo è seguitissimo dal Manchester United, alla ricerca di campioni che possano riportare la squadra al vertice in Inghilterra. Per lasciarlo partire, la Juventus si accontenterebbe – si fa per dire – di una proposta economica pari a 70 milioni di euro. E oltre ai Red Devils ci sono anche altre formazioni inglesi capaci di poter assecondare le richieste dei dirigenti bianconeri.

Insomma, dopo appena due anni, l’esperienza di Bremer potrebbe definirsi completata. Dinanzi a cifre importanti, la Juventus non può girare la testa e rifiutare, ma sarà necessario ponderare e valutare possibili alternative.