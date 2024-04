Juve nel caos: “C’è un grosso problema, Locatelli non sa che fare”

Allegri e la sua squadra vincono contro la Lazio, ma restano nel mirino della critica: “Quando prendi dei calciatori bisogna accertarsi che prima siano uomini”

La vittoria in Coppa Italia contro la Lazio ha permesso alla Juventus e al suo allenatore, Massimiliano Allegri, di prendere un’importante boccata d’ossigeno.

I bianconeri hanno conquistato una vittoria preziosa, che può rendere il finale di stagione interessante, permettendo a Vlahovic e compagni di alzare al cielo un trofeo. Serve però tornare a far punti in campionato, per blindare la posizione in Champions.

Mark Iuliano, ex difensore della Juventus, intervenuto ai microfoni di TvPlay, ha parlato dei bianconeri, facendo il punto della situazione: “La Juve è andata al di sopra delle proprie possibilità per diversi mesi, poi ha avuto questa flessione ma secondo me ha fatto un cammino deludente da un punto di vista fisico e mentale. Anche prima della famosa partita dell’Empoli avevo notato stanchezza mentale. Locatelli, ad esempio, non sa cosa fare con la palla, si nasconde e sembra non volersi prendere responsabilità. In questa Juve c’è un grosso problema di personalità e mentalità”.

Juventus, Iuliano: “Allegri è più un gestore che un allenatore”

Impossibile non parlare di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è sempre al centro di diverse critiche e nell’ultimo periodo sono aumentate le possibilità di una suppurazione dalla Juventus.

“Allegri ha vinto tantissimo e va rispettato – prosegue Iuliano parlando del mister dei bianconeri -, ma per me è più un gestore che un allenatore, perché quando deve dare degli input fa fatica. Io non posso difendere dei concetti che non sono da grande squadra. In bianconero le aspettative sono altissime e quando prendi dei calciatori bisogna accertarsi che prima siano uomini. Se alla prima difficoltà hanno paura io credo che ci siano tanti problemi. Allegri fu mandato via con una squadra straordinaria ed è stato ripreso con una formazione molto più debole, con l’aspettativa di giocare un calcio divertente”