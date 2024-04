Inzaghi è rassegnato: un altro mese di stop

Probabile addio all’Inter al termine di una stagione che è stata fin qui del tutto fallimentare a causa soprattutto di problemi fisici

Forse torna a disposizione di Inzaghi per la sfida col Torino del prossimo 28 aprile. L’Inter potrebbe già aver vinto lo Scudetto… O per quella col Sassuolo del 5 maggio, a proposito di tricolore una data nefasta per gli interisti. Riassumendo, il tecnico dovrà fare a meno di lui per almeno un altro mese.

La prima, e probabilmente unica stagione di Cuadrado in nerazzurro è stata un fallimento. Appena 9 le presenze tra campionato e Champions, per un totale di soli 262′. Molto hanno inciso i problemi fisici, con l’ultimo al tendine d’Achille che ha costretto l’ex Juventus a operarsi stando circa tre mesi fuori.

Cuadrado è clinicamente guarito ma, come sottolinea ‘La Gazzetta dello Sport’, al 35enne occorreranno un’altra trentina di giorni per mettersi al pari o quasi dei compagni dal punto di vista atletico.

In vista del rientro in campo, Cuadrado si affida alla fede: “Mi manca fare ciò per cui Dio mi ha progettato – ha scritto ieri su Instagram – Ma con fede tornerò presto, perché noi che amiamo Dio veniamo aiutati ad ottenere il meglio in tutte le cose”.

Inter, Cuadrado verso l’addio: tre club turchi sul colombiano

Per quanto riguarda il suo futuro, sarebbe sorprendente se l’Inter gli rinnovasse il contratto in scadenza a giugno. Anche se, va detto, nel calciomercato non vi sono certezze assolute e Marotta ha spesso regalato qualche sorpresa in tema prolungamenti.

Se non sarà ancora a Milano, il futuro del classe ’88 potrebbe essere in Arabia, MLS oppure in Turchia. Come scritto da Calciomercato.it il 31 marzo, nel massimo campionato turco piace a tre club: Fenerbahce, dove i suoi agenti hanno già sistemato Dzeko e Bonucci, Trabzonspor e Besiktas.