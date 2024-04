Icardi alla Juventus, l’indizio decisivo arriva da Wanda Nara

L’attaccante argentino in passato è già stato accostato più volte al club bianconero

Dopo l’ultima prestazione disputata in Coppa Italia, la Juventus sembra aver ritrovato il miglior Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, seppur ancora con alti e bassi, è stato per rendimento tra i calciatori più positivi di quest’ultima stagione bianconera, spesso decisivo nei momenti cruciali del campionato. Scontata la giornata di squalifica, sarà regolarmente a disposizione anche in campionato nel prossimo match con la Fiorentina.

A proposito di centravanti, nelle scorse ore Wanda Nara ha improvvisamente deciso di far discutere sul futuro di Mauro Icardi in ottica bianconera. La showgirl argentina, moglie e agente dell’ex capitano dell’Inter, ha postato delle immagini direttamente da una giornata dedicata alla registrazione di un nuovo video clip. A creare grande scalpore, però, è stata la felpa ufficiale della Juve con cui Wanda Nara ha deciso di mostrarsi pubblicamente nelle stories condivise su ‘Instagram’.

Non è affatto un mistero, infatti, che in passato tra la Juventus e Mauro Icardi vi siano effettivamente stati dei contatti. L’attaccante argentino, oggi di proprietà del Galatasaray dopo qualche stagione vissuta in Francia al Paris Saint Germain, è stato a lungo un obiettivo dei bianconeri. Un suo trasferimento a Torino, per via dei trascorsi con la maglia dell’Inter e soprattutto per le brusche modalità con cui le parti si sono dette addio nell’estate 2019, creerebbe probabilmente nuove tensioni.

Nonostante ad oggi non risultino nuovi contatti tra la Juventus e Mauro Icardi, chissà che con questa nuova uscita Wanda Nara non abbia realmente voluto rilasciare nuovi indizi di calciomercato.

In attesa di concludere la stagione e difendere un posto tra le prime quattro del campionato che consentirebbe alla Juve di tornare dal prossimo anno in Champions League, non sono ancora chiare quelle che saranno le mosse del club bianconero in avanti. Come raccontato dalla nostra redazione, l’approdo del ds Manna al Napoli potrebbe far schizzare Soulé tra i principali obiettivi del club azzurro. Futuro ancora da decidere invece per Federico Chiesa che si gioca la sua permanenza a Torino nelle ultime settimane della stagione.