Whatsapp down, app in tilt: cosa sta succedendo

Qualche problema per Whatsapp, l’app di messaggistica che fa parte della galassia Meta: per diversi minuti sono stati segnali problemi nell’invio dei messaggi

Problemi in Italia e non solo per Whatsapp. Prima delle 20 l’app di messaggistica ha iniziato a funzionare a singhiozzo con l’impossibilità segnalata da diversi utenti di inviare messaggi.

Stando agli utenti che hanno segnalato anomalie e guasti sul sito downdetector, numerosi sono stati i problemi riferiti un po’ in tutto il mondo. In particolare si è riscontrata una diffusa impossibilità di inviare messaggi, sia tramite smartphone che web. Il problema, stando a quanto riferito dal profilo X WABetaInfo, è relativo a i server utilizzati da meta per l’app di messaggistica. L’azienda non ha fornito alcun tipo di spiegazione finora.

Qualche segnalazione di problemi si sono registrate anche per Facebook e Messenger. La problematica sta ora risolvendosi ed è ora possibile inviare normalmente messaggi tramite Whatsapp.