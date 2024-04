Rivoluzione Giuntoli: scelto il doppio colpo nerazzurro

Via Allegri, Elkann e il Football director ribaltano la Juventus. Per il centrocampo Koopmeiners e un altro big nerazzurro

Allegri via a fine stagione, così ha deciso Elkann e così vuole Cristiano Giuntoli. Per l’eredità del tecnico livornese, in pole c’è Thiago Motta. Si parla già di un accordo su base biennale, con opzione per un terzo anno, con l’allenatore che sta trascinando in Champions il Bologna.

Ma la rivoluzione Elkann-Giuntoli riguarderà ovviamente anche la rosa. Specialmente il centrocampo, dove il Football director intende inserire almeno un paio di nuovi grandi innesti. La priorità assoluta resta Teun Koopmeiners, uno dei pilastri dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Piace poi molto Ferguson, titolarissimo proprio del Bologna di Motta.

Tornando all’Atalanta, Calciomercato.it aveva chiesto ai suoi follower X chi farebbe più comodo alla Juventus tra quattro calciatori protagonisti più o meno di Fiorentina-Atalanta, match d’andata delle semifinali di Coppa Italia. Escludendo lo stesso Koopmeiners, in lizza c’erano Kayode, Ederson, Nico Gonzalez ed Holm.

📊 MOMENTO SONDAGGIO

Osservati speciali per #FiorentinaAtalanta. Oltre a #Koopmeiners chi farebbe più comodo alla #Juventus❓ RT, VOTA e COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) April 3, 2024

Il sondaggio è stato stravinto da Ederson, in forza alla ‘Dea’ di Gasperini, col 52,5% dei voti. Esploso nella Salernitana, oggi il brasiliano dovrebbe avere una valutazione intorno se non superiore ai 40 milioni di euro.

Ederson ha nettamente battuto Nico Gonzalez e Holm, entrambi hanno preso il 17,5%, e Kayode che ha preso il restante 12,5%.