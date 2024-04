Riciclaggio e corruzione, l’ex presidente arrestato in aeroporto

È accusato di riciclaggio di denaro, corruzione, reati amministrativi e appartenenza ad organizzazione criminale

Lo hanno arrestato appena sceso dall’aereo, portandolo poi con un furgone della polizia alla questura dello stesso aeroporto. C’è un video che testimonia l’accaduto.

Parliamo di Luis Rubiales, ex presidente della Federazione spagnola al centro dello scandalo che sta terremotando il calcio spagnolo. Il quasi 47enne è accusato di riciclaggio di denaro, corruzione, reati amministrativi e appartenenza ad organizzazione criminale, con riferimento al periodo (maggio 2018-settembre 2023) in cui è stato il numero uno della RFEF

Come testimoniano le immagini in esclusiva de ‘La Sexta’, Rubiales è stato tratto in arresto a Madrid, appena atterrato all’aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas dalla Repubblica Dominicana, dove ha vissuto gli ultimi quattro mesi.

🚨 RUBIALES, BAJO CUSTODIA en su llegada a ESPAÑA.🚨 🚓 Ha subido a una furgoneta de la Guardia Civil minutos después de aterrizar. pic.twitter.com/5TSy5qhkzo — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 3, 2024

L’ex numero uno della Federcalcio è stato fermato per interrogarlo e intercettare i suoi dispositivi mobile, come smartphone e tablet. Al termine dell’interrogatorio, la Guardia Civil ha rilasciato Rubiales, il quale era già finito nella bufera per il bacio non consensuale alla calciatrice Janni Hermoso dopo la vittoria della Spagna del Mondiale femminile. La Procura ha chiesto per lui due anni e mezzo di carcere.