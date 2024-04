Italiano gongola per il successo, ma avvisa: “Servirà una partita strepitosa”

Intervenuto ai microfoni di Canale 5, Vincenzo Italiano ha analizzato la vittoria della sua squadra nella sfida contro l’Atalanta. Ecco quanto dichiarato dal tecnico viola

Grazie allo splendido gol messo a segno da Mandragora, la Fiorentina ha fatto sua la gara d’andata delle semifinali di Coppa Italia contro l’Atalanta. Intervenuto ai microfoni di Canale 5, il tecnico dei Viola, Vincenzo Italiano, ha offerto la sua chiave di lettura dell’incontro. Tanta la soddisfazione per il modo con il quale la sua squadra ha interpretato la gara, soprattutto nel primo tempo:

ANALISI DEL MATCH – “Carnesecchi ha fatto due parate su Gonzalez incredibili. In queste partite si affrontano campioni e lui è stato strepitoso. Nel primo tempo abbiamo fatto molto molto bene, non abbiamo mai fatto legare il loro gioco. Nel secondo tempo chiaramente Scamacca è cresciuto. Primo round a favore nostro, ne avevamo bisogno dopo avversari duri e complicate. La squadra ha risposto bene, abbiamo vinto e siamo fiduciosi per la sfida di ritorno”.

MATCH DI RITORNO – “Anche se avessimo fatto un altro gol, sono convinto che sarebbe stata ugualmente difficile al ritorno. Il vantaggio ce lo teniamo, sapendo che lì bisognerà fare una partita strepitosa. Lo richiede l’avversario e il fatto che la gara metta in palio una finale”.

MOVIMENTO DEGLI ATTACCANTI – “Nel momento in cui giochiamo sul tre su tre in attacco, i ragazzi hanno libertà di movimento. Sono situazioni che possono leggere noi. Oggi l’hanno fatto molto bene. Nel momento in cui perdi il duello loro si trovano a ridosso della nostra area. La nostra strategia è stata allungarli. L’abbiamo fatto bene perché quando ti saltano addosso i duelli li vincono e servono Koopmeiners e gli altri. Siamo stati bravi a scivolare bene sull’esterno: quando avviene questa cosa, li puoi limitare. Questo ha permesso di essere aggressivi e di lavorare su qualche riconquista fatta bene. Sono partite nelle quali la posta in palio è molto alta. Questo risultato ci soddisfa“.