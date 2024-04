Denuncia UFFICIALE: ‘Campionati manipolati’. Pronte azioni legali

Si alza un nuovo polverone mediatico nel calcio, dove arriva la risposta molto forte da parte di un importante club con tanto di comunicato ufficiale

In attesa dell’inizio della prossima Serie A brasiliana, in terra verdeoro monta una nuova polemica che ha già scatenato reazioni importanti ed un chiacchiericcio senza fine.

Il focus è sugli ultimi campionati Carioca, finiti al centro del dibattito visto quanto affermato dal magnate americano John Textor che è andato all’attacco nei confronti delle autorità calcistiche verdeoro. Il proprietario del Botafogo, proprio nelle scorse settimane aveva parlato di “manipolazione” in relazione agli ultimi tre campionati Carioca.

Textor all’attacco: il Sao Paulo risponde con un comunicato

Uno scenario che non poteva di certo lasciare insensibili altri club importanti. Non è infatti mancata la reazione da parte del Sao Paulo che ha diramato una nota ufficiale sui propri canali social di comunicazione.

Come si apprende dal comunicato, il Sao Paulo si è detto pronto anche a passare alle vie legali: “Il Sao Paulo apprende e ripudia fermamente le gravi e infondate accuse di partecipazioni di atleti del club tricolore alla manipolazione di alcuni risultati mosse da parte del proprietario del Botafogo. Queste affermazioni senza alcuna prova minano l’integrità dei giocatori presenti nella squadra professionistica maschile e l’immagine del club Sao Paulo FC nei suoi 94 anni di storia. Il club ha già attivato il suo dipartimento legale, che studierà e adotterà le opportune misure legali”.

Si è dunque alzato un vero e proprio polverone in Brasile, con il Sao Paulo che non ci sta e inizia già a tutelarsi. La società paulista dal canto suo dovrà concentrarsi però prima di tutto sul campo visti i prossimi impegni ufficiali in Copa Libertadores che precederanno poi l’inizio della Serie A brasiliana prevista contro il Fortaleza tra le mura amiche.