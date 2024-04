Dalla bocciatura di Allegri alla lacuna di Pioli: dalla Juve al Milan a prezzo di saldo

Sia il Milan che la Juventus puntano a potenziare la difesa in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. C’è un nome che stuzzica entrambe ma i rossoneri sono avanti

Dal campo al mercato la sfida rischia di essere più breve del previsto per Milan e Juventus, che si contendono da un lato il secondo posto e dall’altro un calciatore per la prossima estate. In vista della prossima sessione di trasferimenti sia i rossoneri che i bianconeri andranno infatti a caccia di almeno un difensore viste le rispettive esigenze.

In casa Juve il tutto nasce anche dall’eventuale addio di Bremer, senza dimenticare una potenziale cessione in prestito di Djalo, di fatto bocciato da Allegri che non gli ha concesso nemmeno un minuto da quando è arrivato a gennaio Dalle parti di San Siro, invece, la necessità è presente già da qualche mese per innalzare ulteriormente il livello di un reparto sul quale la dirigenza rossonera stava già lavorando per un calciatore di maggiore esperienza e più pronto in inverno.

A questo proposito l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’ ha evidenziato come il Diavolo abbia avuto colloqui con i rappresentanti di Maxence Lacroix del Wolfsburg, salvo poi rinviare l’affare in estate. Contatti rimasti vivi con il ds del Milan D’Ottavio che nei giorni scorsi è stato segnalato in Germania per lavoro. Un nome quello del classe 2000 che in casa rossonera potrebbe anche a colmare la lacuna di leadership per Pioli che si presenterà con l’addio di Kjaer, e che al contempo piace anche alla Juventus.

Calciomercato, il Milan punta su Lacroix: concorrenza della Juve

Non è infatti un mistero che Lacroix attiri anche le mire dei bianconeri, soprattutto in virtù del fatto che la prossima estate il centrale transalpino sarà ad un solo anno dalla scadenza contrattuale, e quindi potenzialmente a prezzo di saldo.

23 presenze ed anche tre gol finora in questa Bundesliga per il possente difensore del Wolfsburg che fu acquistato per 5 milioni ed ora avrebbe una valutazione sui 20, fermo restando che con l’accordo in scadenza potrebbe arrivare in saldo (10/15). Si profila un duello tutto italiano con la Juventus, ma con il Milan avanti che però monitora ancora anche altre piste come quella di Buongiorno del Torino.

Un colpo, quello del francese, che se messo a segno andrebbe ad abbassare ulteriormente anche l’età media del reparto di Pioli, sulla scia di un progetto sempre futuribile.