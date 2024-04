Bonucci, flop anche in Turchia: c’è l’accordo per il ritorno in Serie A

Per Leonardo Bonucci non sta andando bene nemmeno l’avventura in Turchia: accordo per il ritorno in Serie A in estate

Una annata da dimenticare, per Leonardo Bonucci, che sperava di guadagnarsi spazio e visibilità per prendere parte a Euro 2024 e invece è andato incontro a una delusione dopo l’altra. Dopo l’addio discusso alla Juventus, il difensore non ha trovato il rilancio sperato.

Sei mesi tormentati all’Union Berlino, dove è finito vittima del pessimo rendimento della squadra tedesca. Anche lì, rottura e addio, dopo solo metà stagione, trovando l’accordo con il Fenerbahce dopo che la pista Roma si era aperta e chiusa nel giro di poche ore. Pure con il club turco, tuttavia, poca possibilità di mettersi in luce. Otto presenze fin qui, di cui solo la metà da titolare, con un rendimento non trascendentale, anzi.

Ecco perché si sa già da adesso che la sua avventura con i gialloblù di Istanbul giungerà a conclusione al termine dell’annata. In Turchia scrivono che però il giocatore avrebbe l’accordo per un ritorno nel nostro campionato, per la prossima stagione. In particolare, il portale ‘Medyaradar’ riferisce che per Bonucci ci sarebbe un ritorno di fiamma con il Genoa, pista che era già stata ventilata la scorsa estate.