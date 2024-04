HIGHLIGHTS | Chiesa-Vlahovic, Lazio ko: la Juventus vede la finale

La Juventus batte la Lazio con le reti dei calciatori più attesi: Chiesa e Vlahovic spingono i bianconeri verso la finale di coppa Italia

Un piede, forse qualcosa in più, in finale. La Juventus batte 2-0 la Lazio, dimentica almeno per una sera la crisi e vede il traguardo più vicino.

La semifinale di andata di coppa Italia premia i bianconeri, autori di una buona prestazione fin dalle prime battute di gioco. Non per niente all’undicesimo l’arbitro Massa assegna un calcio di rigore alla formazione di Allegri per un fallo su Cambiaso: proprio una posizione di fuorigioco del’esterno juventino spinge il direttore di gara a revocare il penalty tra le proteste bianconere.

Il primo tempo fila via con l’infortunio di Zaccagni, costretto ad uscire, e la traversa di Luis Alberto a far tremare lo stadium. Nella ripresa Tudor manda in campo Casale per Patric, ma la sostituzione non si rivelerà fortunata visto che il difensore è protagonista in negativo del match. Al 49′ è suo il buco nel quale si infila Chiesa per andare a battere Mandas e regalare il vantaggio alla Juve.

Coppa Italia, Juventus-Lazio 2-0: marcatori e highlights

La Lazio sembra accusare il colpo e al 64′ arriva anche il raddoppio: Vlahovic riesce a liberarsi proprio di Casale e con una precisa conclusione segna il 2-0.

Tudor prova il tutto per tutto e tira fuori dal terreno di gioco Luis Alberto e Immobile, lanciando nella mischia Kamada e Castellanos. La mossa non porta i frutti sperati perché Perin vive in tranquillità gli ultimi minuti di gioco. Vince la Juventus che vede più vicina la finale di coppa Italia: tra tre settimane all’Olimpico alla Lazio servirà un’impresa per ribaltare la situazione. Di seguito gli highlights del match.





