Caos totale dopo Inter-Empoli: “E’ una vergogna”

Arriva il commento duro e pesante dopo Inter-Empoli. Nel mirino è finita l’azione del primo gol nerazzurro che tanto sta facendo discutere i tifosi, ma non solo

Non sono mancate le polemiche per il primo gol dell’Inter, contro l’Empoli, messo a segno da Dimarco. Un gol viziato da una posizione alquanto dubbia di Thuram, che appare in fuorigioco, che ha fatto arrabbiare un po’ tutti.

Il guardalinee non ha segnalato nulla e nemmeno il VAR è intervenuto. Ma la tecnologia, da regolamento, come spiegato nella serata di ieri, non poteva far cambiare idea alla terna arbitrale perché tra l’azione e il gol c’è un tocco di Bereszynski, che di fatto, fa partire una nuova APP, l’Attacking Possession Phase, che è la fase che può essere analizzata dagli arbitri al monitor.

Inter-Empoli, Mauro si arrabbia: “Non mi interessa del regolamento”

La posizione di Thuram, come detto, ha fatto però tanto discutere, non solo sui social, ma anche in tv non sono mancate le polemiche.

Massimo Mauro ha parlato chiaramente e a Pressing ha così commentato: “Dal mio punto di vista è una vergogna che questa avenga considerata una nuova azione perché il giocatore rinvia la palla e non l’ha giocata – afferma l’ex calciatore -. A me non interessa del regolamento se il difensore dell’Empoli è lì con la testa bassa che la butta via”