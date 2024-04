Altro mistero alla Juve: Allegri è sempre più spalle al muro

La Juve non riesce a uscire dalla crisi e sono sempre più forti le critiche nei confronti di Massimiliano Allegri: ora c’è un altro motivo

La prima parte di stagione sembrava consegnarci un duello all’ultimo sangue tra Inter e Juve, ma poi i bianconeri sono crollati improvvisamente e ora devono addirittura difendere la qualificazione alla prossima Champions League.

È incredibile, visto il ruolino di marcia avuto dai piemontesi, che ora si ritrovino con sette punti totalizzati nelle ultime nove partite. È una media da retrocessione che allarma i tifosi e accentua la rabbia nei confronti di Massimiliano Allegri. Oltre la qualità della rosa, che non è paragonabile a quella di Inter e Milan, in molti criticano il livornese per la mentalità e l’approccio difensivista trasmesso alla squadra.

Anche i calciatori di maggior talento fanno fatica a offrire il loro contributo così lontani dalla porta e ne risentono sia le capacità realizzative, sia quelle difensive. E i giovani che stavano crescendo tanto bene sembrano sciogliersi come neve al sole. In più, diverse sostituzioni di Allegri hanno scatenato ulteriori critiche – l’ingresso in campo di Sekulov contro la Lazio è stato decisivo in favore dei biancocelesti, per esempio. C’è anche un nuovo mistero che non è stato ancora risolto.

Mistero Djalo: i tifosi lo invocano, Allegri non lo vede

Proprio in occasione della partita contro i biancocelesti, in molti si sono chiesti perché, nei minuti finali che avrebbero portato almeno un punto in cascina per la Vecchia Signora, Allegri non abbia optato proprio per Djalo, anziché gettare nella mischia Sekulov.

Tanti supporters bianconeri l’hanno fatto notare sui social e la curiosità resta per vedere in azione un talento che al Lille ha accumulato anche grande esperienza internazionale e che la Juve ha strappato all’Inter a parametro zero. È vero che il difensore centrale non è un esterno puro, ma un centrale, ed è reduce da un gravissimo infortunio, ma qualche minuto avrebbe potuto giocarlo.

Questo è un altro mistero a cui i tifosi non riescono a dare una risposta e viene da chiedersi se il ragazzo, a questo punto, avrà qualche opportunità nelle partite che restano da giocare in Serie A e in Coppa Italia.