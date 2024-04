Allegri vince ma non ci sta’: sfogo dopo la partita

Nel post partita di Juventus-Lazio ha preso la parola Massimiliano Allegri, tecnico dei bianconeri. La sua analisi dopo la vittoria

La Juventus vince la semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Lazio in virtù delle reti nella ripresa di Chiesa e Vlahovic.

Prestazione significativa quella dei bianconeri di Allegri che nel post partita ai microfoni di ‘Mediaset’ su Canale 5 ha detto: “Le decisioni arbitrali vanno accettate, inutile stare a discutere. Era importante tornare alla vittoria. Nel secondo tempo abbiamo accelerato anche se il discorso finale non è ancora chiuso. Ora dobbiamo raddrizzare il campionato. Credo che tanti fischi così quando è entrato Alex Sandro siano sbagliati, fortunatamente ha le spalle larghe”.

In merito alla squadra e ai tifosi Allegri ha aggiunto: “Ho grande rispetto dei tifosi e credo che debbano incitare la squadra. Sotto il piano dell’impegno non siamo mai mancati. I ragazzi stasera hanno giocato umili, di squadra e con grande determinazione. Si devono godere questa serata”. Poi sulla lettura della gara tra il primo e il secondo tempo: “All’intervallo ho detto ai ragazzi di correre verso la porta avversaria”. Sulle prossime mosse: “Abbiamo un campionato da sistemare per centrare l’obiettivo stagionale, poi sarebbe bello giocare la finale di Coppa a Roma. Questo periodo è dipeso da tutti e in primis da me”.

Infine non sono mancati elogi per Cambiaso: “Ha grandi margini di miglioramento. Ogni tanto si penalizza per conto suo dal punto di vista mentale. Ha qualità straordinarie”.