“Ritorno alla Juventus”: ultimo sigillo, Conte ha fatto la sua scelta

L’intervento nel corso della diretta Rai fuga anche l’ultimo dubbio: Antonio Conte freme per tornare alla Juventus

Il periodo no in casa Juventus ha gettato ombre inquietanti sul futuro di Allegri in bianconero. Sebbene il tecnico livornese sia legato alla “Vecchia Signora” da un contratto in scadenza nel 2025, le chances di una permanenza dell’attuale allenatore della Juve anche nella prossima stagione sembrano essere ridotte al lumicino.

Nel caso in cui Vlahovic e compagni non dovessero ritrovare la rotta in campionato, infatti, non è da escludere neanche un avvicendamento in panchina fulmineo. I prossimi impegni ufficiali, in un senso o nell’altro, fugheranno gli ultimi dubbi. Ad ogni modo, nel caso in cui le strade di Allegri e della Juventus dovessero dividersi, il profilo più caldo resta sempre quello di Thiago Motta. Il tecnico del Bologna è stato infatti individuato da Giuntoli come l’allenatore ideale al quale affidare il nuovo ciclo bianconero, chiaramente a partire da giugno. Gli sviluppi del futuro della panchina della Juventus, però, chiamano in causa anche Antonio Conte.

Calciomercato Juventus, Conte in bianconero: “Vuole tornare”

Sebbene non sia il primo nome nella lista, il profilo del tecnico salentino non è comunque da escludere in ottica Juventus. I dissapori con la vecchia dirigenza sono ormai acqua passata. Archiviata la parentesi con il Tottenham, l’ex CT della Nazionale ha voglia di rimettersi in gioco, a caccia di nuove sfide.

Di un possibile ritorno di Antonio Conte alla Juve ha parlato anche Ubaldo Righetti. Ex compagno di squadra di Conte, Righetti ha confermato – nel corso di uno dei suoi ultimi interventi a Rai Sport – la volontà dell’ex allenatore del Tottenham di ritornare in quella che per tanti anni è stata la sua casa. Ecco quanto evidenziato: “Credo che Conte desideri tanto ritornare alla Juve, non da adesso ma da parecchio tempo. C’è da vedere il discorso di Allegri, che ha ancora un anno di contratto. Il suo grande desiderio, lo devo ammettere, è quello di tornare alla Juve”.