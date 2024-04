Inter, l’infortunio cambia i piani di mercato: ora dipende dal nuovo allenatore

I piani di mercato dell’Inter sono cambiati dopo l’infortunio muscolare alla coscia. Inzaghi non lo vuole, ora la palla passa al nuovo allenatore

Strappo del muscolo femorale della coscia sinistra. Questo è stato l’esito degli esami dell’infortunio subito da Lucien Agoume contro il Rayo Vallecano lo scorso 5 febbraio.

Venerdì contro il Getafe, a quasi due mesi di distanza, il centrocampista francese è tornato in campo: 25 minuti più recupero nel finale della sfida vinta 1-0 che ha permesso al Siviglia di allontanarsi dalla zona retrocessione. Agoume ha finalmente rivisto la luce in fondo al tunnel di una stagione che non lo ha certamente visto protagonista. Nella prima parte all’Inter, il mediano nativo di Yaoundè non ha praticamente mai visto il campo. Per Simone Inzaghi non rientrava nel progetto e gli ha concesso appena 4 minuti nella trasferta vinta 4-0 contro la Salernitana. A gennaio il trasferimento nella Liga spagnola, l’esordio contro il Girona e le gara da titolare contro Osasuna e appunto Rayo Vallecano prima del grave infortunio.

Calciomercato Inter, tesoretto Agoume a rischio: ecco come stanno le cose

Agoume si è trasferito dall’Inter al Siviglia con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. Il club nerazzurro, contestualmente, ha fissato un diritto di recompra a 16 milioni.

Naturalmente l’infortunio ha complicato notevolmente i piani di Marotta e Ausilio, che speravano di poter incassare dalla cessione del transalpino mettendo a bilancio una importante plusvalenza. La speranza è che Agoume possa tornare in forma e riprendersi un posto da titolare per convincere gli andalusi a puntare su di lui. Tuttavia c’è anche un’altra variante: il numero 42 biancorosso era stata una richiesta di mercato di Quique Sanchez Flores, ma nonostante un contratto in essere fino al 2025, non è ancora certa la sua permanenza sulla panchina del Siviglia la prossima stagione. Si prospetta una rivoluzione che potrebbe coinvolgere anche l’allenatore. All’Inter non resta che aspettare e vedere cosa succederà.