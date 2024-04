È successo di nuovo: addio Juve e rescissione UFFICIALE

Si è interrotta anzitempo la sua avventura. La scommessa non ha affatto pagato: il comunicato ufficiale ha scritto la parola fine

Alla vigilia della sfida contro la Lazio, la Juventus di Max Allegri sta preparando l’andata delle semifinali di Coppa Italia con la volontà di rispondere al periodo no. L’ultima notizia ufficiale, però, chiama in causa i bianconeri soltanto trasversalmente.

Dopo un tira e molla che ormai andava avanti da diverse settimane, un ex Juventus ha deciso di scrivere la parola fine con un altro club. Si tratta di Mohamed Ihattaren, meteora della Serie A dove ha militato tra le fila della Juventus e della Sampdoria. Da quattro mesi allo Slavia Praga, il calciatore olandese di origini marocchine lascia ufficialmente il club ceco. In questo lasso di tempo, Ihattaren non ha messo a referto neanche una presenza ufficiale. A comunicare ufficialmente la rescissione è stato proprio lo Slavia Praga, con una nota apparsa sul proprio sito:

“Slavia e Mohamed Ihattaren interrompono la loro reciproca collaborazione

Il club e il giocatore olandese hanno concordato di comune accordo di porre fine alla loro collaborazione. La decisione di rescindere il contratto è stata presa consensualmente. Il giocatore, tra l’altro, ha espresso il desiderio di concentrarsi sulla carriera nell’ambiente più vicino e in famiglia, lo Slavia lo ha supportato pienamente in questa scelta”.