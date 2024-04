DIRETTA Serie A, Cagliari-Verona e Sassuolo-Udinese: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre i match dell’Unipol Domus’ tra il Cagliari di Ranieri e il Verona di Baroni e del ‘Mapei Stadium’ tra il Sassuolo di Ballardini e l’Udinese di Cioffi in tempo reale

Il Cagliari e il Sassuolo ospitano rispettivamente il Verona e l’Udinese in due gare valide per la 30esima giornata del campionato di Serie A, undicesimo turno del girone di ritorno. Due sfide che rappresentano due scontri diretti in chiave salvezza che saranno dirette nell’ordine da Doveri di Roma 1 e da Fabbri di Ravenna.

Da una parte, all’Unipol Domus’, i rossoblu di Claudio Ranieri vogliono tornare al successo dopo il ko rimediato contro il Monza prima della pausa per le Nazionali, arrivato dopo aver battuto Empoli e Salernitana. Stessa situazione di classifica (26 punti) e stesso umore per i gialloblu di Marco Baroni, reduci dalla sconfitta contro il Milan che aveva interrotto una striscia di due vittorie contro Sassuolo e Lecce. All’andata gli scaligeri si sono imposti con il punteggio di 2-0 grazie ai gol degli ormai ex Ngonge e Djuric, passati al Napoli e al Monza nella sessione invernale di mercato.

Dall’altra parte, al ‘Mapei Stadium’, i neroverdi di Davide Ballardini – privi dello squalificato Erlic – puntano a rialzare la testa dopo la sconfitta subita contro la Roma per provare ad abbandonare il penultimo posto in classifica. Ma i bianconeri di Gabriele Cioffi, che a loro volta vengono dal ko subito in casa contro il Torino, hanno bisogno di un risultato positivo per non essere nuovamente risucchiati nel vortice della bassa classifica. A differenza dell’altra partita, che sarà visibile anche su Sky Sport, questa sarà trasmessa in diretta e in esclusiva soltanto da Dazn. All’andata finì con un pareggio per 2-2, con i due rigori di Berardi a rimontare il doppio vantaggio firmato da Lucca e Pereyra. Calciomercato.it vi offre i match tra Cagliari e Verona e tra Sassuolo e Udinese live in tempo reale.

Probabili Formazioni Cagliari-Verona e Sassuolo-Udinese

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Dossena, Wieteska, Augello; Deiola, Makoumbou, Jankto; Nandez, Shomurodov; Lapadula. All. Ranieri

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Cabal; Duda, Serdar; Dani Silva, Noslin, Lazovic; Swiderski. All. Baroni

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Tressoldi, Ferrari, Doig; Racic, Matheus Henrique; Defrel, Thorstvedt, Lauriente; Pinamonti. All. Ballardini

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Perez, Bijol, Giannetti; Pereyra, Payero, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin; Brenner. All. Cioffi

CLASSIFICA SERIE A: