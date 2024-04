DIRETTA Serie A, Bologna-Salernitana | Segui la cronaca LIVE

Dopo le gare disputate sabato, si apre il lunedì della trentesima giornata del campionato di Serie A con Bologna-Salernitana

Trentesima giornata del campionato di Serie A che riparte, dopo la pausa per il giorno di Pasqua e le gare disputate sabato, con il lunch match in programma tra il Bologna rivelazione e la Salernitana.

I padroni di casa, guidati in panchina da Thiago Motta, arrivano a questo appuntamento dopo l’importante vittoria ottenuta in ottica Champions League nel turno precedente in casa contro l’Empoli di Davide Nicola. E hanno sicuramente intenzione di continuare a ottenere risultati positivi per non perdere il quarto posto in classifica e tenendo a debita distanza le inseguitrici, con un occhio al terzo gradino del podio occupato dalla Juventus di Massimiliano Allegri. Di contro, i granata del nuovo allenatore Stefano Colantuono, che ha sostituto l’esonerato Fabio Liverani, cercano una disperata salvezza negli ultimi nove turni della stagione, da ultimi in classifica. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Renato Dall’Ara’ di Bologna.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-SALERNITANA

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumi, Kristiansen; Freuler; Orsolini, Ferguson, Fabbian, Ndoye; Zirzkee. All. Motta

SALERNITANA (4-3-2-1): Costil; Zanoli, Manolas, Gyomber, Bradaric; Legowski, Maggiore, Basic; Candreva, Tchaouna; Ikwuemesi. All. Colantuono

CLASSIFICA SERIE A: