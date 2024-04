Caos De Zerbi: perché in Spagna ora si parla solo di lui

Il nome di Roberto De Zerbi continua a circolare per diverse big in chiave calciomercato: intanto, in Spagna ora si parla solo di lui

Gli allenatori italiani sono tra i migliori al mondo. Lo dice la storia, la tradizione, quello che sta facendo Carlo Ancelotti alla guida del Real Madrid e anche l’esposizione mediatica, e non solo, che sta avendo Roberto De Zerbi.

I risultati con il Brighton in questa stagione sono stati piuttosto altalenanti, ma il tecnico è riuscito a dare un’impronta tattica moderna e ben riconoscibile al club inglese che soddisfa anche i palati più raffinati. L’impostazione della manovra dalla difesa, il modo in cui la squadra attira il pressing avversario e attacca la profondità sono elementi studiati da tanti colleghi negli ultimi due anni, e che hanno permesso a De Zerbi di entrare nel mirino di tante big europee.

Se n’è parlato tanto per il Liverpool, che saluterà Jurgen Klopp dopo tanti anni di successi, ma anche per il Bayern Monaco e addirittura per il Manchester United. Il ‘Mundo Deportivo’ sta parlando a più riprese del suo futuro, soprattutto perché sembra essere entrato nel mirino del Barcellona per il dopo Xavi. E il suo stile di gioco sembra particolarmente adatto alle esigenze storiche dei catalani.

De Zerbi non ha deciso il suo futuro: come stanno le cose

Per queste prestigiose panchine, De Zerbi ha anche un concorrente in meno, visto che Xabi Alonso si è tirato fuori dal novero delle possibili scelte e ha annunciato che resterà al Bayer Leverkusen.

In più, l’ex Sassuolo ha annunciato di dover “parlare con Tony Bloom (il proprietario del club) per decidere il futuro. Voglio sapere qual è il progetto. Voglio mantenere la mia ambizione. Se non sono motivato non continuo“. E anche: “Il mio rapporto con il club, con i tifosi, con i giocatori qui al Brighton non può cambiare in funzione del mio futuro. Quello che abbiamo fatto è storia, nessuno può dimenticarlo”.

Sono parole d’addio che aprono la porta a un trasferimento in una big assoluta del calcio europeo. Le chance del Barcellona sono in crescita e sicuramente De Zerbi non potrebbe dire no a una destinazione così importante.