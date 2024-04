Bufera Manchester United, l’episodio fa infuriare i tifosi

Il Manchester United non naviga in buone acque: c’è un episodio che sta facendo infuriare i tifosi dei Red Devils

La corsa alla Premier League sta diventando parecchio emozionante per tutti i tifosi inglesi, dimostrando la grande qualità che hanno a disposizione le principali big del torneo. Mentre Liverpool, Manchester City e Arsenal si giocano il titolo punto a punto – ora i Reds hanno messo il muso avanti -, il Manchester United arranca al sesto posto in classifica, ben distante anche da Aston Villa e Tottenham.

Non si può essere soddisfatti del percorso della squadra di Erik ten Hag in questa stagione, e la rabbia dei tifosi non manca, sui social e non solo. Un altro episodio ha fatto infuriare in tanti dopo l’ultimo pareggio in campionato contro il Brentford, una partita da vincere a tutti i costi.

Dopo la rete di Mount al 96esimo minuto, è arrivato il pareggio di Ajer al 99esimo. Secondo molti, è inaccettabile che una big si faccia riprendere così dopo aver segnato, di fatto, il gol partita. Le polemiche stavolta sono tante soprattutto nei confronti di un difensore dello United e non si placano anche a distanza di ore.

Il Manchester United non decolla: valanga di critiche per Wan-Bissaka

Non solo i tifosi, ma anche un grande ex calciatore come Peter Schmeichel se l’è presa con il laterale basso. E non ha usato mezzi termini per descrivere la sua prestazione.

Le sue dichiarazioni sono state riportate dal ‘Mirror’: “Se guardate Wan-Bissaka sul gol del Brentford, questo è ciò che intendo per standard. Wan-Bissaka è lì a sinistra, la palla viene incrociata e guardatelo… Se ne va, cammina, cammina, fa jogging“. Ha poi sottolineato che, senza il suo errore, Toney sarebbe finito in fuorigioco: “Questo non è il Manchester United, non è orgoglio, non sono standard elevati. Questo non significa concentrarsi sul tuo lavoro”.

Il problema dei Red Devils, quindi, sembra essere prima di tutto nella mentalità di squadra, ma ormai succede così da anni e nessuno riesce a risolvere il problema d’approccio che non sta permettendo allo United di tornare al successo.