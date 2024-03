Scintille Mbappe-Luis Enrique: la reazione al cambio è tutto un programma

Sostituito da Luis Enrique nel corso di Marsiglia-Psg, Kylian Mbappe non ha affatto digerito la sostituzione decisa dal suo tecnico

Psg mattatore. Grazie al successo esterno ottenuto al Velodrome, gli uomini di Luis Enrique vedono avvicinarsi l’ennesimo trionfo in campionato. Grande prova di forza dei parigini che, in inferiorità numerica a partire dal 40′ per l’espulsione di Beraldo, mettono in cassaforte il risultato del Classique grazie alle reti di Vitinha e Gonçalo Ramos. A prendersi la scena, però, è stato ancora una volta Kylian Mbappe.

Protagonista di una prova incolore, l’attaccante francese è stato richiamato in panchina da Luis Enrique al minuto 64′. Sul risultato di 0-1 e in dieci uomini, il tecnico asturiano ha deciso di gettare nella mischia Gonçalo Ramos, per avere maggiore fisicità in attacco con cui poter far salire la squadra. Una scelta che, a posteriori, si sarebbe rivelata vincente. La decisione di Luis Enrique, però, ha acceso la reazione di Mbappe. Piuttosto indispettito, il fenomeno del Psg si è incamminato verso la panchina molto nervoso. Evidentemente insoddisfatto per la sostituzione, Mbappe sembrerebbe aver sussurrato parole tutt’altro che tenere all’indirizzo di Luis Enrique.

Non è la prima volta, del resto, che Mbappe non completa una gara di Ligue 1. Nelle ultime sette partite disputate dal Psg nel campionato francese, infatti, il fuoriclasse transalpino ha giocato tutti i 90 minuti solo in una circostanza. Che sia volto a dosare le forze del suo gioiello oppure no, Luis Enrique potrebbe aver lanciato anche un chiaro segnale all’attaccante. Ormai lontano da una sua permanenza all’ombra della Tour Eiffel nella prossima stagione, Mbappe non è più inamovibile.