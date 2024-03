Paura Juve, bianconeri distrutti: “Come una provinciale”

Ruolino di marcia da dimenticare per la Juventus, ko anche contro la Lazio ieri all’Olimpico. Un disastro che ha suscitato inevitabili critiche

Un gol all’ultimo respiro di Adam Marusic ha condannato la Juventus alla sua quinta sconfitta in Serie A, la quarta nelle ultime nove partite. Un lasso di tempo quest’ultimo che ha ridimensionato totalmente il tenore della stagione dei bianconeri.

Dopo l’ultima prima metà la squadra di Allegri si è completamente sciolta come neve al sole, con un ruolino di marcia da zona retrocessione comprensivo di soli 7 punti nelle ultime 9 gare di campionato, con appena una vittoria, 4 pari ed altrettanti ko. Una marcia indietro evidente per i bianconeri che accumulano distanza anche dal Milan secondo, con le squadre alle spalle che rischiano di incalzare.

Evidentissimi quindi i passi indietro, non solo nel gioco, per i calciatori della Juventus, finiti nel mirino della critica dopo il ko dell’Olimpico.

Juventus, Ravanelli non ci sta: “Hanno paura”

Ancora una pioggia di critiche quindi per la Juventus, con l’ex Fabrizio Ravanelli che a ‘Pressing’ non ha risparmiato soprattutto i calciatori.

Ravanelli è andato all’attacco analizzando: “Juve molto deludente nelle ultime settimane. È una squadra che anche oggi ha approcciato veramente male alla partita con la Lazio, ha approcciato con paura e poche idee oltre a formazione e cambi sbagliati. È una squadra che ha perso le proprie certezze e con poca personalità. Vedo negli occhi di questi giocatori tanta paura. Per indossare la maglia della Juve serve grande personalità con calciatori che sappiano affrontare i momenti difficili. Quando giochi in una squadra come la Juventus devi avere coraggio. Sono venute a mancare le certezze del girone d’andata. Oggi con delle difficoltà ci sono ragazzi che si sono un po’ persi”.

Critiche rese altrettanto aspre anche da Franco Ordine che ha evidenziato: “Hanno la faccia della retrocessione. Così come in un certo periodo la squadra ha avuto un rendimento massimo, oggi siamo al picco più basso. L’aspetto più inquietante è che nel secondo tempo la Juventus si è difesa come una provinciale“.