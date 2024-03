Panico in campo, crolla a terra durante il match: il comunicato UFFICIALE

Grande paura in campo durante il big match: crolla a terra ed è necessario la maschera d’ossigeno, le ultime notizie

Paura e sgomento in campo: Arsenal-Chelsea, finale della Continental Cup (la coppa di Lega inglese femminile), ha rischiato di finire in dramma per quanto accaduto nei minuti finali del primo tempo supplementare.

Mentre le squadre battagliavano alla ricerca del gol, con il punteggio fermo sullo 0-0, Frida Maanum è crollata a terra: un collasso che ha allarmato subito compagne di squadra ed avversarie che immediatamente hanno invitato lo staff medico a precipitarsi sul terreno di gioco. Grande paura mentre venivano prestati i soccorsi con l’applicazione della maschera con l’ossigeno per la respirazione per lunghi sette minuti.

Quindi l’uscita in barella e la corsa in ospedale dove la giocatrice dei Gunners è tutt’ora ricoverata “in condizioni stabili” come riportato dal comunicato del club. Una nota nella quale si spiega che la Maanum parla ed è cosciente e la situazione è monitorata dallo staff medico della società londinese.

Arsenal-Chelsea, malore per Maanum: è in condizioni stabili

Dopo l’uscita dal terreno di gioco della Maanum, con l’ingresso in campo di Alessia Russo, l’Arsenal è riuscito a vincere il match con un gol di Stina Blackstenius a quattro minuto dalla fine del secondo tempo supplementare.

La stessa Blackstenius, tra le migliori amiche della calciatore colta da malore, ha commentato nel post gara quanto accaduto: “Ci siamo preoccupate tanto, è sempre molto difficile quando accadono queste cose. Abbiamo detto che volevamo vincere per lei perché non poteva più essere con noi”.

Preoccupazione espressa anche da Alessia Russo: “È stato devastante vederla crollare a terra. Ora le siamo vicine e preghiamo per lei – ha affermato la 25enne di origini italiane – . Penso che fosse scritto nelle stelle che il gol della nostra vittoria lo avrebbe segnato la sua migliore amica”.